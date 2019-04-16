Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Şubat ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimi sürdürdü. Yüksek teknolojili üretim artışı ise aylık yüzde 12,3 olarak gerçekleşti"- "Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyümek, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimini sürdürdüğünü belirterek, "Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyümek, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak." ifadelerini kullandı. Bakan Varank, Twitter hesabından şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Yüksek teknolojili üretimdeki artışa dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: "Şubat ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak aylık bazda olumlu eğilimi sürdürdü. Yüksek teknolojili üretim artışı ise aylık yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyüme, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.