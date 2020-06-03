Bakan Varank: "Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu. Korona virüsle mücadele kapsamında Türk Standarları Enstitüsü ile birlikte üretim tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını anımsatan Varank, tedbirleri yerine getiren firmalara "Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi" verdiklerini söyledi. Varank, iki haftada 76 sanayi kuruluşundan başvuru aldıklarını, 7 kuruluşun denetimlerinin olumlu şekilde tamamlandığını ve belge almaya hak kazandığını bildirdi. Teknopark yönetici şirketlerinin de kılavuzdaki yönergelere uymasını ve belge için başvurmasını beklediğini dile getiren Varank, Teknopark bünyesindeki firmaların ayrı ayrı başvurmasına gerek olmadığını kaydetti.

Özel sektöre 2008’den bu yana Ar-Ge Merkezi, 2016’dan bu yana ise Tasarım Merkezi Belgesi verdiklerini anlatan Varank, "Teknoparklara altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi gibi yatırımları için hibeler veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyar 200 milyon liralık bir kaynağı teknoparklara hibe olarak aktardık. Bu noktada kuluçka firmalarına özel önem veriyoruz, ülkemizin geleceğini bu girişimlerde görüyoruz. Kuluçka merkezlerinde yüzde 75’e varan indirimli kira uygulamamız var. Halihazırda teknoparklardaki 6 bin firmanın yüzde 24’ü kuluçka firması. Bu sayının artması, daha çok fikrin ete kemiğe bürünmesi çok önemli. Bunun için kuluçka firmalarını faaliyetlerinizin odağına almalısınız" diye konuştu.

"Teknoparklar Milli Teknoloji Hamlemizin olmazsa olmaz bir parçası"

Varank, Türkiye’nin teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"En yetkin kabiliyetlere ev sahipliği yapan teknoparklar, Milli Teknoloji Hamlemizin olmazsa olmaz bir parçası. Bu noktada birkaç örneğe değinmek istiyorum. Teknopark İstanbul ve Ankara İvedik Teknopark, savunma sanayimizin yerli ve milli bir yapıya kavuşmasında benzersiz katkılar sundu. Gazi Teknopark’taki geliştirilen ilaç takip sistemi küresel pazarda kendine yer buldu. Mersin Teknopark’ta üretilen ve TÜBİTAK’tan da destek alan tıbbi sterilizasyon cihazı 12 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. ODTÜ Teknopark’taki bir firmamız, endüstriyel taşıma robotları konusunda önde gelen geliştirici ve üreticilerden birisi haline geldi. Yine ODTÜ Teknopark’tan çıkan Udemy Online Eğitim Platformu, tüm dünyada ulaştığı 24 milyon kullanıcı sayısıyla muazzam bir başarıya imza attı."

"Türkiye’den nice başarı hikayeleri çıkacak"

Bilkent Teknopark’tan çıkan gencecik bir firma olan Biosys’in sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya nefes olduğunu ifade eden Varank, "Ülkemizin ilk unicornu, bizim söylemimizle Turcorn’u da bir dönem Bilkent Teknopark’ta yer alıyordu. Bakın Peak Games sadece 10 yılda 1.8 milyar dolarlık değere ulaştı. Yaş ortalaması 29 olan 100 gencimiz bu başarının mimarı oldu. Hem ürünlerinin kalitesini ortaya koydular, hem de on binlerce genç girişimciye umut oldular. Bu vesileyle bu dinamik ve yenilikçi ekibi bize yaşattıkları gurur için tekrar tebrik etmek istiyorum. Sidar Şahin’le telefonda görüştüm. En çok da Türk gençlerine örnek olabildikleri için mutlular. İşte böyle örnekler, varmaya çalıştığımız hedeflere bizi daha hızlı götürecek. Şundan eminim, sizler de lütfen emin olun. Türkiye’den daha nice başarı hikayeleri çıkacak, bu gördüklerimiz buzdağının sadece görünen yüzü. Biz gücümüzü gençlerden, enerjimizi onların dinamizminden alıyoruz. Kurduğumuz tüm altyapılar ve sunduğumuz destekler, aslında onların girişimci ruhunu harekete geçirmek için. Bakanlık olarak, girişimcilik eko-sistemini daha ileriye taşıyacak tüm adımların takipçisi ve uygulayıcısı olacağız" şeklinde konuştu.

"Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu"

Varank, "Yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz. Teknopark firmalarımız da bu programdan yararlanabiliyorlar. Sanayi-Doktora Programı, getirdiği vizyoner yaklaşımla sanayideki yapısal dönüşümde kritik bir rol oynayacak. Tüm bu çabalarımızın meyvesini inşallah en iyi şekilde alacağız" ifadelerini kullandı.