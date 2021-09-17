Bakan Varank, nefes kesen mücadelesinin startını verdi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’ndeki Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nın final gününe katıldı. Öğrencilerin geliştirdiği sürücüsüz araçları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, nefes kesen son gün mücadelesinin startını verdi.

Direksiyona geçti

Üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet eden Varank, Karaelmas Robotaksi ve Hayal Otonomi takımları tarafından geliştirilen araçları kullandı. Takım formalarını imzalayan Varank, daha sonra son gün yarışının startını verdi. Daha sonra bir değerlendirmede bulunan Varank; TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve TEKNOFEST ile gençlerin ufuklarını açmaya çalıştıklarını belirterek “Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz.” dedi.

Bütün Türkiye'yi bekliyoruz

Geleceğin Türkiye'sini gençlerin inşa edeceğini kaydeden Varank, “TEKNOFEST aslında festival. Yani Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de aileleri tarafından görülebileceği, havacılık şovlarının yapılacağı bu etkinlik, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Bütün Türkiye'yi o festivale bekliyoruz. Gelsinler, Türkiye'nin neler başarabildiğine bizzat orada şahitlik etsinler." diye konuştu.

Kabiliyetli gençlere şans veriyoruz

Varank, gençlerin gayretinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek, "İşte biz de, içinde şevk, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize şans vermiş oluyoruz. Buradaki gençlerimiz ileride çok başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, işte bu gençler sayesinde olacak." ifadelerini kullandı.