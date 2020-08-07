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Aktüel

Bakan Varank: "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor"

"Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:49:14 -
Bakan Varank: "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını belirterek, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik göstergelerdeki hareketliliğe değindi.

Makro göstergelerdeki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmadığını vurgulayan Varank, "Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 'Ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler' diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelir. Bu zihniyet zillete mahkumdur."

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