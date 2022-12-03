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Siyaset Bakan Varank: Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa Sivas’a gelsin
Siyaset

Bakan Varank: Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa Sivas’a gelsin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na kapak...

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:37:00 -
Bakan Varank: Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa Sivas’a gelsin

Sivas Demirağ OSB’de toplu açılış, temel atma ve 58 yatırım yerinin tahsis töreninde konuşan Varank, Kılıçdaroğlu’nun Sivas programında sarfettiği, “19 senede açılan bir tane fabrika mı var?” sözüne ilişkin, şunları dile getirdi: “Eğer Kılıçdaroğlu, fabrika görmek istiyorsa ben buradan çağrı yapayım. Biliyorsunuz benden biraz çekiniyormuş. Ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin. Gelsin o törende sizlerle beraber bulunsun. Ben de gelmeyeceğim, çekinmesine gerek yok. Gelsin, baksın bakalım Türkiye’de yatırım oluyor mu olmuyor mu. Fabrikalar açılıyor mu açılmıyor mu.”

Babacan 'teğet demeyin' diyordu

Ali Babacan’ı da eleştiren Varank, şöyle devam etti: “Erdoğan, 2008 yılında bu kriz bizi teğet geçecek dediğinde kimse inanmadı. Arkadaşlarımız da. Babacan o zaman ‘lütfen bu kriz bizi teğet geçecek demeyelim’ diyordu.”

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