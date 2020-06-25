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Ekonomi

Bakan Varank: "İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada"

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:15:25 -
Bakan Varank: "İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome'un 2020 raporuna göre, İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada yer aldığını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakarak 16. sırada yer aldığına dikkati çeken Varank, "Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük." ifadesini kullandı.

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