Bakan Varank işaret etti: 700 bin ek istihdam geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 700 bin yeni istihdam müjdesi verdi. Bugün için 311 organize sanayi bölgesinde (OSB) 1,8 milyon kişinin çalıştığını kaydeden Varank, OSB’lerdeki tüm parsellerde üretime geçilmesiyle istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Varank, 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı sunumda OSB’lere ve sanayi sitelerine düşük faizli, uzun vadeli krediler vererek, sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Kasım’da verdiği talimatla OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisinin kapsamını genişlettiklerini hatırlatan Varank “2018 sonuna kadar Ankara Dökümcüler İhtisas OSB ile Bayburt, Çerkeş, Giresun ve Osmancık OSB’lerinin altyapılarını tamamlayacağız. 2019 yılındaysa Ergene, Erciş, Şabanözü, Arsin ve Alaplı OSB’lerinin altyapılarını bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkınma ajanslarıyla bölge kalkınma idarelerinin faaliyetlerini koordine etme, izleme ve değerlendirme görevinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verildiğini söyleyen Varank “Ajanslara bugüne kadar 62 bin 377 proje başvurusu yapıldı, 18 bin 607’si için destek sözleşmesi imzalandı. Bu projelere 5,6 milyar lira mali destek sağlandı” dedi.

SANAYİDE GİRDİLER YERLİLEŞECEK

Sanayide ara malı ithalatını azaltmak istediklerini kaydeden Varank “Sanayideki ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca yerlileşme programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak. Kamu ihalelerinde yerli firmaların mevcut yetkinliklerinden daha fazla faydalanılması amacıyla ‘Sanayi İş Birliği Projeleri’ni hayata geçirdik. Yüklenicilerden; yerli katkı, teknolojik iş birliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı tekliflerini istiyoruz. Böylece sanayimizin gelişimini destekliyoruz. Hâlihazırda 6 idarenin 8 projesi bu çerçevede yürütülüyor” diye konuştu.