Bakan Varank bizzat takip etti, yüzde 25'lik indirim resmen yürürlükte!

Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılmasına ilişkin karar ise bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıların ardından sanayicinin ve girişimcinin üzerindeki yükün hafiflemesi, üretimde çarkların daha hızlı dönmesi için hazırlanan 16 maddelik destek ve önlem paketinde kısa sürede önemli mesafe kaydedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bizzat takip ettiği eylem planı, sektörün talepleri dikkate alınarak yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek programında gelinen aşama için şunları söyledi;

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ‘100 Günlük İcraat Programı’ ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bakanlığımızca hazırlanan ‘Destek ve Önlem Paketi’nin sıkı takipçisi olduk. Eylem planımızın her aşamasını dikkatle çalıştık, çalışıyoruz. Araya giren bayram tatili sonrası çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sizlerle de paylaştığımız ‘Politika Takip Matrisi’ ile yaptığımız çalışmanın hangi aşamada olduğunu an be an takip ettik. Kamuoyunun ve hizmetinde olduğumuz milletimizin doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için bu paylaşımı yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette var ama iş günü olarak baktığımızda hayli mesafe kat ettik.

8 günde 10 maddeyi hayata geçirdik. Diğer maddelerde ise ciddi ilerlemeler kaydettik. 16 maddelik eylem planımız sayesinde Milli Teknoloji hamlesi için adımlarımızı hızlandırmış olduk. Yerlileştirme politikalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Daha fazla üretim ve daha fazla istidam için proaktif hareket tarzımızı sürdüreceğiz.”

İŞTE 8 GÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN 10 MADDE

Bayram tatili sonrası hızlandırılan çalışmalar sonucunda ilk etapta genç girişimcilere sunulan 150 bin TL’lik hibe, 200 bin TL’ye çıkartıldı.

31 Ağustos’ta KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına ertelendi.

Aynı gün KOBİ’lere 300 bin TL’ya kadar ihracat desteği yürürlüğe girdi.

1 Eylül’de ise Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.

3 Eylül tarihi itibariyle Teknoloji Bölgelerine Yeni Destekler başlığında yayımlanan 100 Milyon TL’lik destek programının uygulanmasına başlandı.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi için ağırlıklı ithal ürünlerin can, mal ve çevre güvenliği açısından denetimleri hızlandırıldı. Bu denetimler sonucunda bazı ürünlerle ilgili toplatma kararı alındı.

Toplatılacak ürünlerin marka, model ve menşei bilgileri yarın kamuoyu ile paylaşılacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek için 15 milyon TL’lik dilimden ödemeler başladı.

Geçen hafta itibariyle de Kalkınma Ajansları üzerinden yaklaşık 1500 projeye 500 milyon TL’lik destek sağlanmasına yönelik program kapsamında ön ödemelere başlandı.

Ekim ayı sonunda bu desteğin 280 milyon TL'lik kısmı dağıtılmış olacak.

Sanayi İşbirliği Programı kapsamında ilk ihale için fiili uygulamaya geçildi. Ar-Ge’nin ticari ürüne dönüşmesi için KOSGEB tarafından yapılan ilk çağrılar sonuçlandırıldı.

Son olarak da patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılmasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Varank, destek ve önlem paketinin bir an önce hayata geçmesi için tüm aşamaları bizzat takip ettiğini Twitter hesabından paylaştığı mesaj ve fotoğraflarla da anlattı.