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Gündem Bakan Varank, Aykut Erdoğdu’nun yalanını yüzüne yapıştırdı
Gündem

Bakan Varank, Aykut Erdoğdu’nun yalanını yüzüne yapıştırdı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yalana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası verileriyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:33:00 -
Bakan Varank, Aykut Erdoğdu’nun yalanını yüzüne yapıştırdı

 YENİ AKİT  ANKARA 

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yalana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası verileriyle cevap verdi.

Erdoğdu, “Yirmi yıl beklemişsiniz… Ormanlarımız kül olmuş… Bekleyecek vaktiniz yok öyle mi? Şu kiraladığınız ve almayı planladığınız uçakların şartname ve sözleşmelerini paylaşın da… Ne alınıyor? Kimden alınıyor? Kaça alınıyor? Hepimiz bilelim… Malum… Faturayı hep beraber ödeyeceğiz” şeklindeki yalan paylaşımına, Varank ise, “Fikri ya da bilgisi olmayanların, ezbere cümleler, ucuz yalanlarla sizi aldatmalarına müsaade etmeyin. İşte Dünya Bankası verisi. 20 yılda dünyada ormanlar azalırken, Türkiye bırakın korumayı orman varlığını artıran sayılı ülkelerden oldu. Kim bekliyor, kim çalışıyor belli!” diyerek cevap verdi.

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