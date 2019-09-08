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Bakan Varank: "ASELSAN çok önemli bir girişim"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da silah sistemleri ve yüksek teknolojili silahların iş adamlarımız ve sanayicilerimizle beraber üreterek dünyaya satabileceklerini belirterek, "Konya ASELSAN sanayisi etrafındaki bölgeyi de biz bir karma endüstrisi bölge ilan etmek istiyoruz" dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 22:55
Bakan Varank: "ASELSAN çok önemli bir girişim"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya’da silah sistemleri ve yüksek teknolojili silahların iş adamlarımız ve sanayicilerimizle beraber üreterek dünyaya satabileceklerini belirterek, "Konya ASELSAN sanayisi etrafındaki bölgeyi de biz bir karma endüstrisi bölge ilan etmek istiyoruz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 TEKNOFEST Roket Yarışması için geldiği Aksaray programı sonrası Konya’nın Kulu ilçesini ziyaret etti. Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver’i makamında ziyaret eden Bakan Varank, Konya’da yapılacak olan bazı yatırımların yanında Kulu Organize Sanayi Bölgesi’nin 2020 yatırım planına alınması konusuna da değindi. TEKNOFEST yarışması için Tuz Gölü’nde olduklarını belirten Bakan Varank, “Bilindiği gibi İstanbul Uzay Havacılık Teknoloji Festivali Türkiye’de büyük bir heyecan uyandıran, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız açısından ilgiyle takip edilen bir festival. Bu kapsamda Tuz gölünde roket atışları, roket yarışmaları için gençlerle beraber olduk. Takımların hazırladığı roketleri inceledik. 3 tane atışa şahitlik ettik. Bu yarışmalar özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın bilime ve teknolojiye yönlendirilmesine oldukça önemli vesileler. Bu manada onların heyecanlarını paylaşıp şimdilik Kulu’ya geldik. Kulu’ya bir sözümüz vardı. Burada belediye başkanımızla, valimizleşehrimizin diğer paydaşlarıyla bir araya geldik” açıklamasında bulundu. Bakan Varank, ikinci önemli konunun ASELSAN’ın yüksek teknoloji ürünlerini üreterek hem yurt içerisinde hem de yurt dışında satmalarını istediklerini belirterek “Bu manada ASELSAN çok önemli bir girişim. Daha önce ASELSAN’ın Sivas’ta uyguladığı bir model vardı. Orada çok başarılı bir sonuç elde ettiler. Tüm dünyaya Sivas’tan optik sistemler ihraç ediyorlar” diye konuştu.



“Konya’yı ASELSAN’la beraber etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz”


Konya’da silah sistemleri ve yüksek teknolojili silahların Konyalı iş adamları ve sanayicilerle beraber üreterek dünyaya satabileceklerini aktaran Varank, “Konya ASELSAN sanayisi etrafındaki bölgeyi de biz bir karma endüstrisi bölge ilan etmek istiyoruz. Konyalıların böyle bir talebi vardı. İnşallah müracaatlarını yaptılar biz de bunun takipçisi olacağız. Konya’yı ASELSAN’la beraber etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz. Kululuların uzunca süredir takip ettiği Organize Sanayi Bölgesi için bu manada bir yer tespiti yapıldı. Kulu’nun müracaatını Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak aldık. İnşallah Kulu’muzu da uzunca süredir bekledikleri organize sanayi bölgesiyle buluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah yatırım programına alacağız. Kulu’muza yeni bir sanayi bölgesi kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



“Konya bizim göz bebeğimiz”


Yeni sanayi bölgesi için yatırımcıların olduğunu aktaran Bakan Varank, yurt dışında yaşayan vatandaşların da kendi memleketlerine yatırım yapmak istediklerini kaydetti. Yeni sanayi bölgesinin hem yatırımcılara hem vatandaşlara ekmek kapısı olacağını anlatan Varank, “Siz bu iki önemli konu için Konyalı kardeşlerimiz vekilimizle, valimizle, belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde müjdelerini vereceğimiz bugün detaylı konuştuğumuz konular da var. Özellikle Akıllı Mobilite paylaşımıyla Konya’yı nasıl Türkiye’nin öncüsü haline getirebilir, bunları da görüştük. İnşallah. Önümüzdeki dönemde Konya’mızda güzel müjdeler vereceğiz. Konya bizim göz bebeğimiz” şeklinde konuştu.



"Konya’nın arazisinin ASELSAN’a tahsisi gerçekleştirildi"


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya için önemli bir gün olduğunu dile getirdi. TEKNOFEST’in bir parçası olan füzeyle ilgili olan çocuklarımızın festivaline katıldıklarını dile getiren Başkan Altay, "Konya için önemli bir başlangıç oldu. ASELSAN Konyalı iş adamlarımızla birlikte Konya’da önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. Konya sanayinin bilim ve teknolojiye ulaşması, bilgi birikiminin artması açısından önemli bir mesafe katediyor. Bugün yeni bir başlangıç daha yapılıyor. ASELSAN Konya’nın arazisi Büyükşehir Belediyesine ait bir arazi ve bedelsiz olarak Milli Emlak’a devredilmişti. Şimdi ASELSAN’a tahsisi gerçekleştirildi. Bölgede bulunan bir buçuk milyon metrekarelik araziyi Konya sanayinin gelişimi için Milli Emlak’a devrediyoruz ve bu bölgede karma sanayi endüstri bölgesinin kurulmasını bugün bakanımız açıklamış oldu" ifadelerini kullandı.



Bakan Varank, cadde boyu açık olan esnaflarla sohbet ederek hayırlı kazanç dileklerinde bulundu. Bakan Varank’a Belediye Başkanı Murat Ünver ve KUGİAD Başkanı İsa Çakmak tarafından tablo ve çeşitli hediye takdim edildi. Çocuklarla hatıra fotoğrafı ve toplu hatıra fotoğrafının ardından Bakan Varank, Ankara’ya hareket etti.



Bakan Varank’a Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, KUGİAD Başkanı İsa Çakmak ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:55
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