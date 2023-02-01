Bakan Varank açıkladı! 1994 yılından beri ilk kez yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geçti

2022 yılı sınai mülkiyet verilerini kamuoyu ile paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında 290 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını açıkladı. Bakan Varank, “1994 yılından bu yana, ilk kez TÜRKPATENT’e yapılan yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geçti. Türkiye’nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat arttı.” dedi.

Yeni rekorlar

Bakan Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Türkiye’nin ilk yerli asansör üretim tesisi olan Emlak Konut Asansör Fabrikası’nın (EKA) resmi açılışını gerçekleştirdi. Konya OSB’deki açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Türk sanayisi geliştikçe, büyüdükçe, araştırma ve geliştirme kültürü kazandıkça sınai mülkiyet alanında da yeni rekorlar geliyor.” diye konuştu.

İlk kez açıkladı

Varank, 2022 sınai mülkiyet verilerini ilk kez kamuoyu ile paylaştığını vurgulayarak "Türk Patent ve Marka Kurumuna 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularında yüzde 7, yerli faydalı model başvurularında yüzde 25, yerli marka başvurularında yüzde 12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde 32’lik artış gerçekleştiğini görüyoruz.” dedi.

Patent tescili yüzde 2 arttı

1994 yılından bu yana, ilk kez TÜRKPATENT’e yapılan yerli patent başvurularının yabancı patent başvurularını geçtiğinin altını çizen Varank, “2002 yılında ülkemizde 414 yerli patent başvurusuna karşılık bin 460 yabancı patent başvurusu yapılırken, geçtiğimiz yıl 9 bin 9 yerli patent başvurusuna karşılık yabancı patent başvuru sayısı 6 bin 847’de kaldı. Patent tescil sayısı 2021'e göre yüzde 2 oranında artarak 3 bin 407’ye yükseldi. Böylelikle Türkiye’nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat artmış oldu. Geçen yıl yapılan 291 ve bu yılın Ocak ayında yapılan 32 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı da bin 313’e ulaştı.” diye konuştu.

Kurulduğundan bu yana ilk kez yerli patent başvuruları yabancları geçti

Türk Patent ve Marka Kurumuna ülkemizde yerleşik firmaların ve vatandaşların yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden de sınai mülkiyet başvurusu yapılabiliyor. TÜRKPATENT’in kurulduğu 1994 yılından bu yana, ilk kez kuruma yapılan yerli patent başvurularının yabancı patent başvurularını geçti.

İlk 50'nin 19'u üniversite

2022'de yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversite yer aldı.

İstanbul zirvede

Sınai mülkiyet başvurularının illere göre dağılımında, patentte İstanbul, Ankara ve Bursa, marka ve faydalı modelde İstanbul, Ankara, İzmir ve tasarım alanında da İstanbul, Bursa ve İzmir’in ilk üç sırada yer aldı.

Coğrafi işarette Konya ilk sırada

2022'de en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller, 46 başvuruyla Konya, 29 başvuruyla Karaman ve 18 başvuruyla Muğla oldu.

2022 yılında en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firma da şöyle sıralandı:

Turkcell 325

Arçelik 229

Türk Telekom 191

Mercedes-Benz Türk 180

Vestel Beyaz Eşya 148

ASELSAN 139

Sertech Dayanıklı Tüketim Malları 102

TIRSAN Treyler 76

Vestel Elektronik 70

TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 68