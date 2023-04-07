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Aktüel Bakan Vahit Kirişci duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Aktüel

Bakan Vahit Kirişci duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-07 18:46:00 -
Bakan Vahit Kirişci duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kirişci, paylaşımında destek tutarının dağılımına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.
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Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

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