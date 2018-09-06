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Bakan uyardı: Bunu yapamazsak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Milli Eğitim Bakanlığı´na dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz'' dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:16
Bakan uyardı: Bunu yapamazsak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulunu eğitimin her alanında başarıya götüren, emsal okullara göre belirgin fark ortaya koyan Türkiye'nin en başarılı okul yöneticileri ile buluştu.
 
Ankara Başkent Öğretmenevi´nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla ‘Eğitimde Yönetim Süreci Çalıştayı´ düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çalıştayda, 18 ayrı kriterde başarılı olan 120 okul müdür ve müdür yardımcısı ile buluştu.

YETENEĞİNİZLE ÖNE ÇIKIN İSTEĞİ

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, "Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Milli Eğitim Bakanlığı´na dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ

Yöneticilerden, sahip oldukları makamlara neden sahip olduklarını asla unutmamaları gerektiğini isteyen Bakan Selçuk, "Biz o binalarda, o masalarda neden oturduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu makamların hiçbirisi kariyeriniz için bulunan yerler değildir. Bunların hepsi çocukların gözlerinin ışıltısını artırmak içindir. Biz çocuklar için buradayız, başka hiçbir derdimiz yok. Bütün bütçeler bürokrasiler, kadrolar, kariyerler çocuklar içindir"ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN KÖPÜĞÜ

Bakan Selçuk, "Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık. En çok ısı yalıtımlı camı biz yaptık. En çok derslik sayısını biz artırdık. Öğrenci sayımızı biz artırdık. Bunlar eğitimin köpüğüdür. Biz işin aslıyla ilgiliyiz. Ve evrensel olana talibiz. Yani mahalli olana değil. Medeniyet köy yollarından şehir yollarına doğru gitmez. Şehir yollarından köy yollarına doğru gelir. O yüzden bizim muhakkak surette evrensel olana talip olmamız ve milli duruşa sahip olmamız lazım. Özetlersek; küresel düşün, yerel davran değil, yerel düşün küresel davran diyoruz"diye konuştu.

İDARİ BAŞARILAR BİZİ BÜYÜTMEZ

Ardından okul müdürlerine çağrıda bulunan Bakan Selçuk, "Herkesin birtakım idari başarıları olabilir. Ama bunlar bizi büyütmez. Daha doğrusu geliştirmez. O sebeple benim sizlerden istirhamım arkadaşlar bu meseleyi filozofisinden başlayarak oturtmaya gayret etmeniz ve başarı hikayeleriniz konusunda bunu nasıl yaygınlaştıracağınız hususunda bize danışmanlık etmeniz, bize yol göstermeniz ve bu konularda Türkiye´yi nasıl ayağa kaldırırız, nasıl şahlandırırız konusundaki tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız. Bizim beklentimiz bu. Bu anlamda da burada yapacağımız çalışma çok verimli olacaktır diye düşünüyorum. Buradan ortaya çıkan sonucu belki bir kitaba dönüştüreceğiz. Belki bir eğitim programı çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:16
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