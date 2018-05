Bakan uyardı! "Araç içinde sosyal medya kullanmayın"

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası otobüs kazaları ve ilgili firmalar ile değerlendirme toplantısı yaptı. Yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan federasyon, dernek, firma ve çalışanların trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve önerilerin alındığı ayrıca sorunların iş bilirliği ve koordinasyonla çözümüne yönelik olarak sektör katılımcıların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilgili kurum başkanları da katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, "2018 Ocak şubat kazalar sonucunda artış olması yeni tedbirlerin alınmasını ve bizlere bu değerlendirme toplantısının yapılmasını gerektirdi. Ülkemizde maalesef 3 ana kayıp noktası var. Bunlardan ilki terör 2.'si uyuşturucu sonuncusu ise trafik kazaları. Bunların her üçü ile ilgili bakanlık olarak kendi sorumluluk alanında başarılı islere imza attık. Fakat Bu üç sorun insanlar alakalı olduğu için sıfır can kaybı olmadıkça başarılıyız diyemeyiz. Trafik konusunda sadece can kayıplarının yanı sıra diğer tehlikelerden birisi kanıksamaktır. Denetlemede özellikle hem devlet tarafından hem de özel sektör tarafının denetlemede rehavet bindiği için uzaklaşıyoruz. Koyduğumuz Kurallar sonra kendimizin üstüne çöken rehavet, süreci tam anlamıyla denetleyemediğimiz için maalesef kötü sonuçlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Aksam haberlerinde trafik kazası haberinde 3'ün üzerindeyse dikkat çekiyor, 5'den fazlaysa vah vah diyoruz kazanın içerisinde aile olunca içimiz parçalanıyor. Kazada 1 can kaybı olması ise normal karşılanıyor. Eğer yaralı yoksa ucuz atlattık diye düşünüyoruz. Ama yaralananın sonucunu düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu tür haberlere alıştığımız için duyguların davranışların değiştirilemediğini vurgulayan Soylu, "Bu haberler bize ders olması hataları değiştirmeliyiz. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. Trafik noktalarında ilgili kurumlar sürekli tedbir içerisinde. Karayolu ağı yükseldi. Hızlı trenler hava yolu ve bütün bunlarla ilgili ayni şekilde trafikteki araçlarımızın yaş ortalaması genç oldu. Muayene şartlarını ağırlaştırdık denetimleri sıklaştırdık. Bunların faydaları oldu. Örneğin trafik maketleri sayesinde kazalarda yüzde 17 azalış oldu. Kazaların yoğun olduğu yerler belirlendi." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ İÇERİSİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTI"

Bakanlık olarak yeni adımlar atıldığını ifade eden Soylu, "Öncelikle güzergah üzerinde araç denetimi yapıyoruz. Gece 02.00 ila sabah arasında kazalar yoğunlaştığını tespit ettik. Bunun nedenlerinde yorgunluk uykusuzluk yatıyor ve kazalar bu saatlerde artıyor. Bunun önüne geçmek için bu saatlerde denetim yapıyoruz. Dikkat dağıtılmasının giderilmesi için şoförleri araç dışına davet ediyoruz. Ayrıca 9 Nisan da başlayan kazaların olduğu yerlerde otobüslere yönelik denetleme noktaları oluşturduk Bu sayede bu yollarda tedbir alıyoruz. Terör uyuşturucuyu önlemede çok iyi sonuçlar aldık bu sayede şehirlerimiz daha güvenli hale geldi" şeklinde konuştu.

Kazalarda insan etkili. İnsan dışı kusurların yüzde 3 olduğunun da altını çizen Soylu, "Kazların yüzde 3'ü insan dışı. Gerisi yolcu,yaya ve insan odaklıdır. Önleme noktasında insan sürücü davranışlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çok kazana yapana sürücülere eğitimler veriliyor. O insanlara ulaşmak sorunların üstüne gitmek istiyoruz. Araba kullanımını değiştirmek zorundayız. Ayrıca yeni trafik polislerimizi eğitime alıyoruz. Nitellikli öğrencilerimizi sahada kullanıyoruz. Önümüzdeki süreçte 3 bin trafik şube müdürlüğüne polis memuru alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Araç içinde telefon kullanımıyla eleştirilerini dile getiren Soylu, "Araç içinde cep telefon kullanımı azaltacak seviyeye gelmediğimiz gibi bir de araç içinde sosyal medya kullanmak, selfie çekinmek gibi moda oluştu. Dikkat eksikliği çok sayıda yaşanıyor. Bizler düzeltmeye çalışırken sürekli yenileri ekleniyor. İyi araç kullanabilirsiniz ama dikkatli olmazsanız akşam izlediğiniz haberlerde kendiniz de olabilirsiniz buna izin vermeyin" uyarısında bulundu.