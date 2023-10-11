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Gündem Bakan Uraloğlu’ndan flaş Filistin açıklaması! Tahliye için her türlü hazırlığımız varc
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan flaş Filistin açıklaması! Tahliye için her türlü hazırlığımız varc

Yeniakit Publisher
2023-10-11 12:42:00 -
Bakan Uraloğlu’ndan flaş Filistin açıklaması! Tahliye için her türlü hazırlığımız varc

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'den vatandaş tahliyesine ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı'yla koordineliyiz. Gerek duyulması halinde her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Uraloğlu, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelere ilişkin, "Şu anda İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili de 3'üncü seviye güvenlik önlemleri alarak yanaşılması söz konusu. Şartları takip ediyoruz. Güvenlik derecesini azaltma veya artırma konusunda şartlar netleşince, yeni bir karar almamız gerektiğinde alırız" diye konuştu.

 ​Bölgede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sorulan Uraloğlu, "Şu anda o konuyu Dışişleri Bakanlığı yürütüyor. Biz de bakanlığımızla koordineliyiz. Gerek duyulması halinde her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" ifadelerini kullandı. (DHA)

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