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Gündem Bakan Uraloğlu'ndan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi açıklaması: 14 saatlik yol, 3,5 saate düşecek
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi açıklaması: 14 saatlik yol, 3,5 saate düşecek

Yeniakit Publisher
2023-09-02 13:52:00 -
Bakan Uraloğlu'ndan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi açıklaması: 14 saatlik yol, 3,5 saate düşecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projeyle ilgili, '14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi sayesinde iki şehir arasındaki mesafenin 14 saatten 3.5 saate düşeceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakü-Tiflis-Kars hattıyla batıda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Yük trenlerinin Avrupa-Asya arasındaki geçişi Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini konforlu seyahate dönüştürdük.
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Yüksek hızlı Tren ağının oluşturulması için 3800 kilometrelik demiryolu yapım çalışmasına devam ediyor. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, sanayi, turizmiyle illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırıp bölgedeki ticari faaliyeti büyütecektir. Mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafe 624 km'ye inecektir. 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır.

Hızlı trenin sağladığı konfor ile önemli avantajlar sağlanacaktır. Ankara-Afyon arası 1 saat 40 dakikaya düşecektir. 508 kilometre uzunluğundaki hattın dizayn hızı 250 km/h olacaktır. 13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton Yük taşımayı öngörüyoruz. Projeyi 2028 yılına gelmeden açmayı hedefliyoruz.

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