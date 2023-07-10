Bakan Uraloğlu: Yol açma çalışmaları devam ediyor

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu'da heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere toplamda 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kara yolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği, Tünel Kontrol Merkezi’ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geldi. Heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yapan Bakan Uraloğlu, ikinci bir duyuruya kadar sürücülerin ‘Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya’ yollarını kullanması gerektiğini belirtti.

“Karadeniz illerimizde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle sel ve heyelan afetleri yaşadık”

7 ilde meydana gelen yoğun yağışları dile getiren Bakan Abdulkadir Uraoğlu, “Maalesef son 24 saat içerisinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya ve Rize gibi sahil kesimdeki Karadeniz illerimizde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle sel ve heyelan afetleri yaşadık. Düzce’de metrekare başına 223 kg, Bartın’da 201 kg, Zonguldak Devrek’te 189 kg olan yağışlardan söz ediyoruz. Yağışların getirdiği teressubat ve kimi noktalarda gerçekleşen heyelanlar nedeniyle kimi yollarımız trafiğe kapandı, alternatif güzergahlar üzerinde ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Selin hemen ardından itibaren kara yolu personellerimiz başta olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde canhıraş çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Ekipler alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler”

Çalışmaların 7/24 devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Özellikle yol boyunda 7/24 görev yapan kara yolları ekiplerimiz tüm ekipman ve araçları ile sel birikintilerini boşaltma, sonrasında alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler. Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür. Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

“14 yolu açtık, 7 güzergahta da yol açma çalışmalarımız devam ediyor”

“Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır. Şimdiden, Ereğli - Zonguldak Yolu, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Bartın - Amasra Yolu, Bartın - Kurucaşile Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu gibi kapanan yollarımızdan 14’ünü açtık. Ankara - İstanbul Otoyolu ile birlikte 7 güzergahta da yol açma çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yollarımızda bulunan değişken mesaj ve trafik işaretlerimizde paylaşılan bilgilere de riayet etsinler”

Tünel çıkışında meydana gelen heyelan hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da heyelan meydana geldi. Şu an Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapalı ama ekiplerimiz süratle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yöneldiğinden dolayı o güzergâhta da yoğun bir trafik oluştu. O yüzden vatandaşlarımızdan gerekmedikçe yola çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da yollarımızda çalışmalarda bulunan tüm ekiplerimizden gelen talimatlara uysunlar. Yollarımızda bulunan değişken mesaj ve trafik işaretlerimizde paylaşılan bilgilere de riayet etsinler” diye konuştu.

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“Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun”

Önemli bir durum olmadıkça sürücülerin yola çıkmamaları gerektiğini ifade eden Uraloğlu son olarak, “Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha yaşanmamak üzere Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun” dedi.