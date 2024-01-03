Bakan Uraloğlu: 'Yeni Sakarya' milli elektrikli tren setinde seri üretime geçtik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde, İstanbul Havalimanı metrosu sürücüsüz yerli metro seti için düzenlenen teslim törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2023 yılı karnesini değerlendirerek, "Hayata geçirdiği tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tutan Bakanlığımız açısından 2023 yılı, nisan ayında ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldığımız, eylül ayında yüzde 70 yerlilik oranıyla üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız Togg'a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk. Üstelik bu yıl, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosunda bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Şimdi, teslim aldığımız sürücüsüz yerli metro setimizi de Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarımızda kullanacağız" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL HAVALİMANI-KAYAŞEHİR KESİMİNİ MARTTAN ÖNCE HİZMETE ALACAĞIZ'

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının yapım çalışmalarının, tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini de 2024 yılı Mart ayından önce hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hatlarda kullanacağımız 25 metro setinin ilk 10 setini, acil ihtiyaç nedeniyle yurt dışından getirmiştik. Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda İstanbul Havalimanı-Kağıthane arasında başarıyla hizmet veriyorlar. 10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz. İlkini bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içerisinde teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek sürücüsüz sinyal sistemine uygun hale getireceğiz" diye konuştu.



Bugün teslim alınan ilk aracın 9 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Metro setlerindeki yüzde 60 yerlilik payı olan ekipmanlar arasında; motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma havalandırma ve klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle metro motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içeriğindeki bileşenlerin yüzde 73'ünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz" dedi.

Uraloğlu, tren projelerine ilişkin de şöyle konuştu:

"Ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz ilk milli ve yerli elektrikli tren seti projemizde, 2 prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk. Seri üretime başladık. 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planlıyoruz. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz. 'Eskişehir 5000' milli elektrikli ana hat lokomotifi projesinde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli banliyö tren seti prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor." (DHA)