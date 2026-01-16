  • İSTANBUL
Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu
Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
DHA

Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık" ifadeleriyle müjdeyi duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nun tamamlandığını ve yarın hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Toplam uzunluğu 46,3 kilometre olan Aksaray Ortaköy 6'ncı Bölge Hududu Yolu'nun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık. Bu kapsamda, 12 kilometrelik Ortaköy Çevre Yolu ile 6,2 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan toplam 18,2 kilometrelik kesimi trafiğe açıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Aksaray'ın İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişim noktasında yer aldığını belirterek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı. Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergahların güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu'nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunu aktardı.

'TRANSİT TRAFİĞİ ŞEHİR DIŞINA ALIYORUZ'

Uraloğlu, "Bu yatırımla birlikte Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına alarak hem şehir içi trafiği rahatlatıyor hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağlıyoruz" dedi. Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimde ulaşım süresinin 17 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğünü kaydeden Uraloğlu, "Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarrufu sağlayacağız. Karbon salınımını da 1961 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Aksaray- Ortaköy 6'ncı Bölge Hududu Yolu'nun tamamının hayata geçmesiyle birlikte Aksaray'dan Ankara-Niğde Otoyolu'na bölünmüş yol standardında yeni bir bağlantının sağlanacağını belirterek, projenin tamamının hizmete girmesiyle ulaşım kalitesinin üst düzeye taşınacağını ifade etti.

