Bakan Uraloğlu, Komşuluk Ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Várhelyı ile görüştü

Görüşmelerde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürütülen projeler, ulaşım ve haberleşme alanlarındaki ortak çalışmalar ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye olarak küresel ölçekte koridor perspektifi ile ulaştırma altyapısı alanında kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirterek, Türkiye olarak koridor perspektifinde hedef ve stratejilerine ulaşma yolunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Uraloğlu ayrıca süreci hızlandırmak ve güçlendirmek adına AB ile mali iş birliğini de önemsediklerini kaydetti.

“Hep birlikte hareket edersek çok daha hızlı yol alırız”

Bakan Uraloğlu, toplantıda Türkiye ile AB arasında iş birliğini derinleştirecek çok önemli konuların ele alındığını, önümüzdeki süreçte de çalışmaların aynı samimiyetle sürdürüleceğine olan inancının tam olduğunu kaydetti. Uraloğlu, Kasım veya Aralık ayı gibi Türkiye ile ilgili yayımlanacak olan raporda, görüşmelerde ele alınan diyalog ve iş birliği konularının önünü açıcı değerlendirme ve önerilere yer verileceğine olan inancını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, ulaştırma sektöründe Katılım Müzakerelerinin 2006 yılından bu yana sektör dışı sebeplerle durağan hale girdiğini hatırlatarak, “Bizlerin bu alanda çalışamaması ticaretin ve taşımacılığın durması anlamına gelmemektedir. Hep birlikte hareket edersek çok daha hızlı yol alırız” diye konuştu.

“Diyalog mekanizması yeniden gözden geçirilmeli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile AB ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, diyalog mekanizmasının gözden geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Uraloğlu, “Bölgemizde yaşanan son gelişmeler ve AB ile Türkiye ilişkileri göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte diyalog mekanizmasını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakınız, Türkiye olarak doğu kısmımızda yer alan ülkeler ile Bakan seviyesinde gerek üçlü gerekse ikili görüşmeler ile ciddi bir diyaloğumuz var. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı ve Ekonomik İş Birliği Örgütü çerçevesin sıklıkla Bakan seviyesinde bir araya geliyoruz. Keza, batı kısmında da Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan olarak dörtlü Bakanlar Konseyi oluşturduk. Bu mekanizmalar ile kolayca karar alıp eylem planları oluşturabiliyoruz. AB ile ulaştırma alanındaki iş birliğimizin devamlılığı ve geliştirilmesi açısından “Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu” büyük önem arz etmektedir. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı öncesinde teknik düzeyde hazırlık toplantıları düzenlenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim.” dedi.

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi, “Doğru bir zamanda geldiniz” dedi. Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, görüşmelerde ele alınan AB Projeleri ile ilgili yeşil enerji, dijital ekonomi ve bağlantılılık içeren başlıklarla ilgili finansman sağlayacaklarını kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO