Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G' ye geçiş tarihi belli oldu!

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni ve Haber 7 Yazarı Mehmet Acet, bu hafta Başkent Kulisi programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu konuk ediyor.

Yakın zamanda 5G ihalesi yapıldı.

Ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Uzun görüşmeler sonrasında BTK ile çalışmalar yürütüldü. 1 Nisan 2026'da ilk sinyali alacağız inşallah.

5G'ye geçince ne olacak?

5G' geçişte 10 kat daha hızlı olacak. Teknoloji olacak bir üst sınıfa da geçmiş olacağız. Bir çok alanda kullanıma geçecek. Hayatımızı da çok daha kolay hale getirecek.

Daha kısa sürelerde daha çok veriyi indirebileceksiniz. Burada 3 tane operatör var buda bizim için önemli.

İşte Bakan Uraloğlu'nun önemli açıklamaları...

Tabii şu anda 4,5G'yi esasında hani, bir taraftan da başlayacağımız 5,5G gibi bir şey olacak. Hani 5G'nin artık son versiyonu, bütün gelişmelerin de ilave olduğu bir sistem diyelim. İhaleyi yaptık. Tabii uzun tartışmalar yani görüşmeler diyelim, tartışmalar değil de hani kamunun beklentisi nedir, hazinenin beklentisi nedir, operatörlerin beklentisi nedir vesaire. BTK tarafından uzun görüşmeler yürüttük. Zaman zaman ben de görüştüm ve en son bildiğiniz gibi ihalesini yaptık. Şimdi 1 Nisan 2026'da inşallah ilk sinyali almış olacağız.

1 Nisan 2026. Tabii burada şu an için 40'ın üzerindeki lokasyonda da bunu deneyimlediğimizi söyleyebiliriz. Nere? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dört Büyükler'in stadyumu, İstanbul Havalimanı ve bazı özel şirketlerin üretim tesisleri, deneme amaçlı 40'ın üzerinde. Zaten deniyoruz. Bir taraftan da o bizim için hani test oluyor ne yapacağımıza.

Yani çok pratik söylersek ama yani sadece bir 10 kat hız değil, çok düşük gecikmeler siz göndermede, özellikle indirmede, özellikle indirmede, tabii tabii. Yani çok daha, aynı anda çok daha fazla cihaza bağlantı yapabilme imkanını sağlamış olacağız. Otomasyona geçmiş olacağız. Birçok noktada hani olmuş olanı çok daha ileri noktaya getireceğiz.

Vatandaş, halk açısından eee bu kolaylaştırıcı fonksiyonu oraya da yansıyacak tabii.

Şöyle, bir kere hani teknoloji odaklı iş yapan iş insanlarımız çok daha pratik, çok daha hızlı iş yapabilecekler. Yani onu belki çok daha az seyahat ederek daha çok kendilerine zaman kazandırmış olacağız. Bu kıymetli. Üretim tesisleri, işte robotların anlık, eee çok az, çok küçük gecikmelerle beraber üretimi daha hızlandırmaları, daha desteklemeleri bunları biz yaşamış olacağız. Tabii klasik kullanımda, kullandığımız telefonlardaki hızımız elbette artacak. Ha bunun mutlaka tabii bir faturası da olacak, hani sordunuz. Tabii miktar faturası olacak. Eğer siz buna talip olur, bu ihtiyacı hissederseniz mutlaka hani her nimetin bir külfeti olacak.

Burada üç tane operatör var. Üç tane operatörün olması yeterince rekabetçiliği de ortaya koyuyor. O bizim için kıymetli. Yani bir tekel yok burada. Dolayısıyla dediğiniz gibi o rekabet olacaktır. Kampanyalar olacaktır.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Şimdi bakın Mehmet Bey, ben sizin programınıza gelmeyi kaç günler önce planladım. Siz davet ettiniz, biz planladık. Biz hazırlık yaptık, hani neler gündeme gelir, güncel konular nelerdir. Siz de hazırlık yaptınız. Bak bir hazırlığın sonucu biz bu masanın etrafındayız. Dolayısıyla hepimizin sorumlulukları var. Kendimize karşı, milletimize karşı, ailelerimize karşı. Ama sosyal medyada bu yok maalesef. Siz bir anda milyonlarca insana ulaşabilecek bir imkana sahipsiniz. Bir hazırlık yapmanıza gerek yok, bir ahlaki terbiye içerisinde olmanıza gerek yok. Olanları elbette tenzih ediyorum.

Yani siz her türlü karşınızdaki insanları yanlış bilgilendirebilirsiniz, ya tabiri caizse zehirleyebilirsiniz. Sizin söylediğiniz gibi bir çöplük ortamının içerisine getirmiş olabilirsiniz. Onun için burada mutlaka düzenleme gerekiyor. Sadece çocuklarımız, gençlerimiz için değil esasında yetişkinler için de. Yanıltıcı reklamlardan tutun da dolandırıcılığa kadar varan. Ama daha çok tabii gençler bu mecrada daha çok etkin. Ya Türkiye bu konuda dünyada işte 5., 6. sırada.

Sosyal medya yaygınlığı. Yani 60-60 milyonların üzerinde kullanıcısı olan platformlar var. Dolayısıyla biz burada, 16-15, bunu tartışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, bunları konuşuyoruz. Arkadaşlar getirdi, yanlış hatırlamıyorsam. 61.3 işte Instagram kullanıcısı var. 57 buçuk YouTube kullanıcısı var. Ya baktığınız zaman Türkiye'deki toplam kullanım sayısı 300 milyonun üzerinde. Hani çoklu kullanımlar da var. Dolayısıyla burada biz düzenleme yaparak gençlerimizi işin açıkçası koruyalım istiyoruz. En azından onlara objektif bilgi verme, bütün toplumumuza objektif bilgilenme imkanı sağlayalım istiyoruz. Çocuklarda da muhtemelen hani kademeli belki olacak gençlerimizde. 13-16 yaş arası ebeveyn iznine tabi, 13 yaşın altını komple hani bir hesabı olmasın istiyoruz. Onlar, onlar derslerine odaklansınlar ama hani yaşları netleştirmedik ama 16 yaş altında genel bir düzenlemeyle ilgili çalışmamız sonuçlanmak üzere.