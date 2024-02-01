  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla yetişti
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla yetişti

Yeniakit Publisher
2024-02-01 15:35:00 -
Bakan Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla yetişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane Metrosuyla ulaştı.

Açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane Metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.

BAKAN URALOĞLU HAVALİMANINA ULAŞMAK İÇİN METROYA BİNDİ

Bakan Uraloğlu, İstanbul’daki programlarının ardından Ankara’ya dönmek için İstanbul Havalimanı’na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran “Gayrettepe-Kağıthane Metro” hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açıldığı ilk gün 1302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi. Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattındaki yolcu sayısında yüzde 13 arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23