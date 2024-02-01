Bakan Uraloğlu, Ankara uçağına metroyla yetişti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane Metrosuyla ulaştı.
Açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane Metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı.
BAKAN URALOĞLU HAVALİMANINA ULAŞMAK İÇİN METROYA BİNDİ
Bakan Uraloğlu, İstanbul’daki programlarının ardından Ankara’ya dönmek için İstanbul Havalimanı’na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran “Gayrettepe-Kağıthane Metro” hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açıldığı ilk gün 1302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi. Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattındaki yolcu sayısında yüzde 13 arttı.