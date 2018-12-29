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Bakan Turhan'dan 'sinyalizasyon' açıklaması: Yüzde 45’ini tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için otomasyon adına daha güvenli hale getirilmesi için ve daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda Türkiye genelindeki çalışmalarımızın yüzde 45’ini tamamladık" açıklamasında bulundu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:37
Bakan Turhan'dan 'sinyalizasyon' açıklaması: Yüzde 45’ini tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep’te valilik ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Turhan, son günlerin tartışlan konusu demiryolu sinyalizasyon çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

DHA'nın haberine göre ülke genelinde sinyalizasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıklayan Turhan, "Demiryolu konusu geçmişten beri ülkemiz için önemli bir hatırası olan konudur. AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle birlikte demiryolu konusu devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demiryolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demiryolu hatlarımızın tamamen iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için otomasyon adına daha güvenli hale getirilmesi için ve daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda Türkiye genelindeki çalışmalarımızın yüzde 45’ini tamamladık Gaziantep ve bu bölgede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştıran iktidarımız yine bu bölgede de bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"Gaziantep Havalimanında terminallerimizi büyütüyoruz"

Gaziantep Havalimanı ile ilgili söylentilere de cevap veren Turhan, "Gaziantep Havalimanında terminallerimizi büyütüyoruz. Şu anda Diyarbakır'dan sonra Gaziantep Havalimanımızda da körüklü tüneller ile yolcularımız direkt olarak terminalden uçağa binme fırsatı yakalayacaklar. Burada 6 adet yeni ilave körüklü sistemi içerisinde barındıran terminallerimizin de çalışmalarına başladık ve bunu sürdürüyoruz. Son dönemlerde Gaziantep Havaalanının ILS cihazı ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada bazı gerçeği tam olarak yansıtmayan haberler bilgiler bize ulaştı. Gaziantep havaalanımızın kategori iki seviyesinde ILS cihazı mevcuttur ve çalışmaktadır. Bu konuyu burada özellikle sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Gaziantep Havaalanında birçok havaalanında bulunmayan ILS cihazımız mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Havaalanındaki yeni terminal inşaatının durduğuna yönelik iddialar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, “Yine Gaziantep Havaalanında terminallerin büyütülmesi ile ilgili olarak iş durmuş, iş iptal edilmiş gibi bir söylem zaman zaman olabiliyormuş. Gaziantep kamuoyunda bu tür konular konuşuluyor ama bu çalışmalarımız başlamıştır ve devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde inşallah bu yeni terminal yapıp hizmete açacağız. Eski terminalimizi de dış atlar olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.

Gaziantep'e lojistik merkezi kurulacak

Gaziantep’in ticari anlamda bölgede lider bir şehir olduğunu ve bu nedenle Gaziantep'te bir lojistik merkez kuracaklarını söyleyen Turhan, “Gaziantep'te lojistik merkezle ilgili yer belirleme çalışmalarımız devam etmekte. Bu bölgenin mevcut ulaşım sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak olan karayolu ve demiryolu ile ilgili bağlantılarla ilgili arkadaşlarımız proje çalışmalarını başlattılar. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Büyük bir sanayisi olan Gaziantepimizin yakın coğrafyasındaki yaşanan bazı sıkıntıların durulmasından sonra bu sanayinin yükü daha da artacak. Ürettiği malların bu bölgelerde pazarlanması daha da önemli hale gelecek. Bununla ilgili şimdiden hazır olmak adına gerekli altyapı projelerini bölgemiz, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve OSB yönetimimiz planlamasını, programlamasını yapıyor. Biz de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu tesislerin ulaşım ihtiyacını karşılayacak gerek karayolu, gerekse demiryolu projelerimizi üretip hızlı bir şekilde devreye almamız lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:37
  1. Gaziantep
  2. Diyarbakır
  3. gaziantep
  4. havalimanı
  5. Mehmet Cahit Turhan
  6. sinyalizasyon
  7. son dakika
  8. son dakika Gündem Haberleri

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