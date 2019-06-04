Bakan Turhan, Trabzon’da hemşehrileriyle bayramlaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ramazan Bayramı’nın 1. günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Turhan’ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.