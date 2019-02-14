Bakan Turhan: “Sosyal medyadaki saldırıları ‘teknik ve iletişim yöntemi ile yapılan terör’ olarak değerlendiriyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, özellikle sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaparak yalan haberlerle insanların, gençlerin aklını çelme konusunda yapılan saldırıları ‘teknik ve iletişim yöntemi ile yapılan terör’ olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye geldi. İlk olarak Torul ilçesini ziyaret eden Bakan Turhan’ı burada Vali Kamuran Taşbilek, Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, MHP Torul Belediye Başkan adayı Evren Evrim Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı. Hükümet Konağı önündeki karşılama merasiminin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Turhan, MHP Seçim İrtibat Bürosu’nu ziyaret ederek kendisini çiçekle karşılayan MHP’nin Torul Belediye Başkan adayı Evren Evrim Özdemir ve partililere kolaylıklar diledi. Daha sonra Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu’nu makamında ziyaret eden ve belediyeye girişinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Bakan Turhan, birkaç gündür bölgede olduğunu hatırlatarak, bölge insanının moralinin, heyecanının, gayret ve motivasyonunun yerinde olduğunu söyledi.

“Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hizmet siyasetine devam ediyoruz”

İktidara geldiklerinden beri halkın ihtiyacı olan hizmetleri, talepleri yerine getirmek için azimle, gayretle çalıştıklarını kaydeden Turhan, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hizmet siyasetine devam ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. Bizler onun yol arkadaşlarıyız. Hizmet bayrağını devraldığımız günden bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözü, vadettiğimiz vaatleri Rabbime şükürler olsun onun izniyle birer birer yerine getirdik ve milletimizi, medeniyetimizi geleceğe taşımak için ürettiğimiz projeleri de yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Bu kıtalar ötesine, sınırlar ötesine atılacak bir sillenin seçimi olacak”

Dünyanın farklı bir evreye girdiğini ve kutuplaştığını kaydeden Turhan, “Çevremizde gelişen hadiseleri hepiniz yakından izliyorsunuz. Bu bizim yeni stratejiler, yeni kararlar, yeni fikirler, yeni tedbirler almamızı zorunlu kıldı. Bu seçimlerde bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı’nı oluşturduk. Bu ülke sevdalıları, bu ülkenin bayrağına, milletine, vatanına, devletine sahip çıkanlar bir araya geldi. Akıl hocaları dışarıda olan, akılları kendine yetmeyenler ayrı bir ittifak kurdular. Adına illet mi dersiniz, zillet mi dersiniz ona siz karar verin. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler sadece belediye başkanlarının, muhtarların, meclis üyelerinin seçileceği bir seçim değil. Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimi. Bu kıtalar ötesine, sınırlar ötesine atılacak bir sillenin seçimi olacak. Birliğimizi, beraberliğimizi temin etmek için bu seçimlere bir ittifakla giriyoruz. Birbirimizi kıracak hareketler yapmayacağız, seçimlerde aday adayı olmuş arkadaşlarımız birbirlerine kırgınlıklarını bırakacaklar, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için birbirlerine sarılacaklar ve Genel Başkanımızın arkasından hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Tarihi Torul Kalesi’nde bulunan cam seyir terasına da çıkarak bir süre ilçeyi izleyen Bakan Turhan, kemençe eşliğinde horon oynamayı da ihmal etmedi. Torul temaslarının ardından Gümüşhane il merkezine geçen Bakan Turhan, ilk olarak Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle buluşan Turhan, bir söz verdikleri zaman onu yerine getirdiklerini belirterek, "Yollar, havaalanları, demiryolları yapılacak, başka dağlar delinecek, yollar kısalacak, gönüller birleşecek. Davamız kutsal, davamız mübarek ve makbul. Bu davanın yolcuları, mensupları, hizmetkarları olarak hepimiz elimizden gelen gayreti gösterip bu davayı maksadına ulaştıracağız” dedi.

“Düşmanlık, dargınlık yok, çünkü siperde düşman tefrikaya, ayrılığa düşmemizi bekliyor”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Turhan, “Bizim için kurulan tezgahlara aldanmayacağız. Çok sesli olacağız, tek başlı olacağız. Herkes fikrini söyleyecek ama liderimiz bunları dinleyecek, hamur edecek, birleştirecek ve kararını verecek, biz de onun arkasından yürüyeceğiz. Tarihe bakıldığında hep dışarıdan tefrika ile yıkıldık. Bir olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun için de çok çalışacağız ama insanlarımıza bunu anlatmak için gönüllerine hitap edeceğiz. Düşmanlık, dargınlık yok, çünkü siperde düşman tefrikaya, ayrılığa düşmemizi bekliyor. Bunun için sizlerden önümüzdeki yerel seçimlerin sadece muhtar, belediye başkanı, meclis üyesi seçimi olmadığını bilmenizi istiyorum. Bu seçim bizim karşımızda duranlara karşı verilecek cevabın seçimi. Bu seçim zalimlere karşı verilecek dersin seçimi” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, konuşmasının ardından Bakan Turhan’a bakır işlemeli kahve takımı hediye etti. Parti ziyaretinin ardından Kemaliye Camii’nde Necati Aras ve Remziye Zeybel isimli vatandaşların cenaze namazına katılan Bakan Turhan, 15 Temmuz Zafer Meydanı’nda vatandaşlarla çay içtikten sonra cadde esnafını ziyaret etti ve ardından Gümüşhane Belediyesini ziyaret ederek Başkan Çimen’le görüştü.

“Sosyal medya üzerinden yapılan yanlış enformasyon konusunda akil insanlar olarak, büyükler olarak bu konularda gençleri uyarmalıyız”

Başkan Çimen’den yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, bir seçim arefesinde olduklarını hatırlatarak, “İnsanların kafalarını bulandırma, insanların sosyal ve ekonomik yaşantılarında devletine, devlet yöneticilerine, kurumlarına karşı itibarlarını sarsma, güvenini sarsma ile ilgili bazı sosyal medyada saldırılarla, sosyal medyada bir takım bilgilendirmelerle karşılaşabiliriz. Bunlara bizim daha dikkatli, daha açık gözlü olmamız lazım. Özellikle gençlerimizi bu tür sosyal medya üzerinden yapılan yanlış enformasyon konusunda akil insanlar olarak, büyükler olarak bu konularda uyarmamız lazım” dedi.

“Bu tür saldırıları ‘teknik ve iletişim yöntemi ile yapılan terör’ olarak değerlendiriyoruz”

Bakanlık olarak yıkıcı faaliyette bulunan sitelere karşı, saldırılara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Turhan, “Ama biz özellikle sosyal medya üzerinden algı operasyonları yaparak yalan haberlerle insanlarımızın, gençlerimizin aklını çelme konusunda yapılan bu tür saldırıları ‘teknik ve iletişim yöntemi ile yapılan terör’ olarak değerlendiriyoruz. Bunlara inanmamamız lazım. Bunlar bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olan eylemlerdir, işlemlerdir. Bu konuda özellikle anne babaların daha dikkatli olması gerekiyor. Biz gerekli teknik tedbirleri alıyoruz. Ama yine de bu tür konularda insanlarımızı aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapıp doğrusu neyse onu araştırıp söylememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan daha sonra karayoluyla Bayburt’a hareket etti.