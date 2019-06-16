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Bakan Turhan müjdeyi verdi: İlk kazma vurulacak!

Projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip ilk kazmanın vurulacağını söyledi.

16 Haziran 2019 Pazar 07:20
Bakan Turhan müjdeyi verdi: İlk kazma vurulacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, her türlü engele rağmen birçok dev projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Bugüne kadar 2023 hedeflerine ulaştırma kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermedik, vermeyeceğiz” dedi. Kanal İstanbul gibi projelere ilişkin daha önce CHP kanadından gelen açıklamaları değerlendiren Bakan Turhan, “Bu proje gerçekten milli bir proje ve kurumların karşılıklı olarak gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Ancak yine önümüze seçkinci ve engelleyici bir siyasi anlayışla konuşan kesimler çıkıyor. Yine proje yapmaktan değil, projeleri engellemekten bahseden bu anlayışa 23 Haziran’da en güzel cevabı halk verecek” dedi.

İlk kazma vurulacak

Kanal İstanbul Projesi’nin teknik çalışmalarının tamamlandığını belirten Turhan, “ÇED Raporu hazırlandı. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu (TVK) Kararının alınmasını müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacak. Diğer yandan bölgenin Çevre Düzeni Planı ile alt ölçekli imar planı çalışmalarına da devam ediliyor. İhale ve finans modelinin kesinleşmesi ve ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip ilk kazma da vurulacak” dedi.

Seçim günü siber saldırılara karşı önlemler

23 Haziran seçimlerinde alınacak siber güvenlik önlemlerine ilişkin de konuşan Turhan, “Ülkemizin siber sahasını AVCI, AZAD, KASIRGA gibi yerli ve milli çözümlerle 7/24 aralıksız olarak izliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Özellikle, kritik sistemler başta olmak üzere sorumlu personelin yedekli olacak şekilde hazır bulunmasını sağlayacağız. Seçim günü kurulacak kriz merkezinde siber saldırılara karşı tüm haberleşme altyapısını takip ederek ilgili paydaşlarımızla iş birliği içinde seçim sürecini güvenli bir biçimde geçirmeyi hedefliyoruz. Sosyal medya mecraları başta olmak üzere internet aktörlerinin yalan haber ve dezenformasyon bildirim politikalarını daha etkin hale getirmeleri ve platformlarının manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullanılmasına müsaade etmemeleri konusunda sorumlu davranmaları gerekiyor. Bu konularda tedbir almak üzere sosyal medya şirketleri uyarılıyor. Sosyal medya üzerinden yalan haber ve dezenformasyon yapan hesaplar konusunda da ilgili kurumlarla iş birliği yapılıyor. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında” ifadelerini kullandı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 07:20
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. kanal istanbul

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