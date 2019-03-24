0553 313 94 23

Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Kitap Fuarı’nı gezdi.

24 Mart 2019 Pazar 15:52
Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Kitap Fuarı’nı gezdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez gerçekleştirilen Trabzon Kitap Fuarı şenliğini ziyaret etti.


Bakan Turhan ve beraberindekilere Kitap Fuarı hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçüoğlu, Karadeniz’in en kapsamlı kitap şenliğini her yıl geleneksel olarak Trabzon’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Kitap Fuarı şenliğine 100 yayınevi ve 100 yazarın katıldığını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Halkımız bu önemli kültür şölenine yoğun ilgi gösteriyor. Kitap fuarımızda söyleşi programları, imza günleri, paneller düzenleniyor. Kitaplar indirimli olarak halkımıza sunuluyor. Gerçek anlamda kültür ve sanat şehri olan Trabzon’umuzda özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının daha da arttırılması için Kitap Fuarı’nın yanı sıra Kitap Okuma Yarışması gerçekleştiriyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz Kitap Okuma Yarışması’na 12 binin üzerinde öğrencimiz katıldı" diye konuştu.


Bakan Turhan ve Başkan Gümrükçüoğlu beraberindekilerle Kitap Fuarı şenliğindeki stantları da ziyaret etti. Bakan Turhan, Trabzon Kitap Fuarı’nın çok önemli bir kitap şöleni olduğunu söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu’nu kutlayan Bakan Turhan, "Trabzon farkını her alanda ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:52
  1. kitap
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1..
    2. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    3. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    4. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    5. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    6. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    7. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    8. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    9. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    10. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    12. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    13. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    14. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    15. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    17. 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası..
    18. 103 kişi ölmüştü! Vali ve iki..
    19. Başkan Ataç, Türk - İş’e bağlı..
    20. Başkan Ataç engelli bireyler ile..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında