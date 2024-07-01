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Gündem Bakan Tunç'tan 'Türk Bayrağına saldırı' açıklaması
Gündem

Bakan Tunç'tan 'Türk Bayrağına saldırı' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-01 23:05:00 -
Bakan Tunç'tan 'Türk Bayrağına saldırı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılar hakkında harekete geçildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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