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Gündem Bakan Tunç'tan terör sevici DEM'e uyarı!
Gündem

Bakan Tunç'tan terör sevici DEM'e uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:38:00 -
Bakan Tunç'tan terör sevici DEM'e uyarı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye, "terörle aranıza mesafe koyun" uyarısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısı, Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda da gündemdeydi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin çağrısının sorulması üzerine "Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar" dedi.

DEM Parti'nin, terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını, hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur.

Demokratik siyaset yapmak isteyenlerin şiddeti ve terörü reddetmesi gerekiyor. Demokrasilerde şiddet olamaz. Demokratik hukuk devletinde de şiddeti teşvik etmek suçtur. 40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor."
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