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Gündem Bakan Tunç'tan o iddiaya cevap! 'Bu iftirayı dillendirmek hiç kimseye yakışmaz'
Gündem

Bakan Tunç'tan o iddiaya cevap! 'Bu iftirayı dillendirmek hiç kimseye yakışmaz'

Yeniakit Publisher
2024-04-17 18:17:00 -
Bakan Tunç'tan o iddiaya cevap! 'Bu iftirayı dillendirmek hiç kimseye yakışmaz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlara ilişkin iddialara cevap verdi.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) ilişkin soru sorulduğu yalanı ortaya atıldı.

Bakan Tunç, iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mesajında, "Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hazreti Muhammed’in (sav) çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır." dedi.

"Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır." diyen Bakan Tunç, "Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

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