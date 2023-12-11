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Gündem Bakan Tunç'tan kendisiyle ilgili çıkan haberlere tepki
Gündem

Bakan Tunç'tan kendisiyle ilgili çıkan haberlere tepki

Yeniakit Publisher
2023-12-11 02:41:00 -
Bakan Tunç'tan kendisiyle ilgili çıkan haberlere tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Estanbul'da karıştığı ve motokuryenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yöneltilen soruya verdiği cevabın bazı basın yayın organlarınca çarpıtıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili çıkan haberler hakkında paylaşım yaptı. Geçen günlerde İstanbul’da motokuryenin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara’daki aynı konudaki sorusuna ‘Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız’ şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul’da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox Tv muhabirine ‘Şu anda Filistin ile ilgili programdayız’ şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim” dedi.

Kaynak: DHA

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