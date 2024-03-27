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Siyaset Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: Sen işine bak!
Siyaset

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: Sen işine bak!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 19:51:00 - 2024-03-27 19:54:23
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na: Sen işine bak!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanların sahada seçim çalışması yapmasını eleştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'Sen işine bak' diye tepki gösterdi.

Bakan Tunç Karabuk'un Safranbolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bakanların sahada seçim çalışmaları yaptıklarına dair eleştirilerine tepki gösteren Tunç 
"17 bakan siz seçim çalışmasındasınız diyor. Bakanların seçim çalışmasında olmasıyla ilgili bir kanunen bir anayasal yasak mı var? Nereden çıkardınız bunu? Kendi beceriksizliğinize kendi kayıp yıllarınızı örtmek için sürekli bunu gündemde tutmaya çalışıyorsunuz." dedi.

"Neymiş 17 bakan Niye İstanbul'da. 17 bakan Türkiye'nin her yerinde." diyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 vilayetinde halkının arasında hem ülkeyi yönetiyor hem de milletini dinliyor. Sen geleceksin vatandaşa o hükümetin çalışmalarını, bakanların çalışmalarını karalayacaksın, dezenformasyon yapacaksın. Biz de milletimize doğrusunu anlattığımızda da rahatsız olacaksın. Öyle mi? Sen işine bak. Sen İstanbul'a yaşattığın kayıp yıllara üzül. Sen kendi perişanlığına üzül. Nasıl İSKİ skandallarıyla bu ülkeyi çalkalandırdınız geçmişte? Şimdi de para kuleleriyle maalesef İstanbul'a o para görüntüleri yaşatıyorsunuz.

Koşturmaya devam edeceğiz. Onlar karalamayı şunun için yapıyorlar. Yaptıkları bir eser yok. Ürettikleri bir icraat yok. Çaktıkları bir çivi yok. Sırf onu gölgelemek, örtmek için böyle dezenformasyona başvuruyorlar. Nereye başvururlarsa başvursunlar. milletimiz 17 sandıkta Recep Tayyip Erdoğan dedi. 22 yıldan bu yana AK Parti dedi. Cumhur İttifakı dedi. Şimdi 18. sandıkta da inşallah yine AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı diyecek”
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