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Gündem Bakan Tunç'tan dikkat çeken Türkiye Yüzyılı açıklaması
Gündem

Bakan Tunç'tan dikkat çeken Türkiye Yüzyılı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-27 19:17:00 -
Bakan Tunç'tan dikkat çeken Türkiye Yüzyılı açıklaması

Bolu’nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri’ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı hakkında mesajlar verdi.

Güreşlerin açılışında konuşma yapan Bakan Tunç, "72’ncisi düzenlenen Gerede Esentepe Yağlı Güreşleri ve Ramazan Dede şenliklerinin ilçemiz için, Bolu'muz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii 72 yıldan bu yana devam eden geleneksel bir etkinlik. Gerede Esentepe Güreşleri neredeyse bir asra yakın bir güzelliği burada yaşatılmasını görüyoruz. Ramazan Dede’nin bu etkinlikler vesilesiyle anılması da çok anlamlı. Dün 26 Ağustos’tu Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yıldönümüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte önceki gün Ahlat’taydık, dün de Malazgirt Zaferi'ni Malazgirt meydanında hep beraber kutladık. Sayın Cumhurbaşkanımız orada milletimize hitap etti. Ve gideceğimizi söylediğimizde de siz sevgili hemşehrilerimize selamlarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrının başladığını ifade ederek, "Sultan Alparslan ve yanındaki silah arkadaşları Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu'nun kapılarını açmışlardı. Ve 1071 yılından bu yana 952 yıl geçti. Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklu, Osmanlı ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşuyla beraber Cumhuriyetimizin yüzyılını, bir asrını geride bıraktık. Şimdi ikinci asra başladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah milletimizle ve büyük başarılarla beraber dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Ve bunun önünde hiç kimse duramayacak inşallah. Bu anlamlı günde Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünün hemen ertesi gününde Gerede’deyiz. Sultan Alparslan arkadaşları büyük zaferi elde ederken elbette ki arkalarında manevi önderler vardı. O önderlerden bir tanesi de Ramazan Dede idi. Ramazan Dede Gerede’de, bir kez daha rahmetle anlıyoruz. Onların manevi önderliğini ile bugünkü yurdumuza kavuştuk. İnşallah ilelebet Türk yurdu olmaya Anadolu devam edecek inşallah. Bunun için de tabii ki kültürümüzü, ata sporumuzu yaşatmaya devam edeceğiz. Güreş bizim ata sporumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da güreşe ayrı bir önem veriyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından başpehlivanların kura çekimini yapan Yılmaz Tunç, ağalık ihalesinin ardından Gerede’den ayrıldı.

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