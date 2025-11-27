  • İSTANBUL
Gündem CHP’de yolsuzluk isyanı büyüyor
Gündem

CHP’de yolsuzluk isyanı büyüyor

CHP'de yolsuzluk isyanı büyüyor

Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki vurgunları CHP’de gerilimi doruğa çıkardı. 10 yeni, 16 eski milletvekilinin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından bir dönem örgütlerde önemli görevler yürüten isimlerden yolsuzluk isyanı geldi.

Buğra Kardan  İstanbul

39. Olağan Kurultay’a ramak kala 30 eski ilçe başkanı kaleme aldığı ortak bildiri Özgür Özel’i şoke etti. CHP’nin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ağır töhmet altına girdiği vurgulanarak, “Partimiz şaibe iddialarına karşı kalkan yapılmamalıdır. Adları yolsuzluk iddialarıyla anılanların aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır” ifadelerine yer verilen bildirinin akabinde yönetimin atacağı adım merak konusu oldu. Akit’e konuşan eski CHP’li Mehmet Sevigen ise, şunları söyledi: “Özgür Özel’in suskunluğu manidar. Eski ve yeni vekillerden, örgüt üyelerinden peş peşe tepkiler geliyor. Bu tepkilere çıt çıkarmıyor. O, Kılıçdaroğlu’nun ve arkadaşlarının feryatlarını duymuyor. İmamoğlu’na kalkan olmayı bırakacak gibi de görünmüyor. Kurultaya odaklanıyor. Kimlerle ilerleyeceğini belirlemeyi esas alıyor. Belli etmese de panik hâlinde.

 

 

Çünkü yolsuzluk huzursuzluğu dinmiyor. Öyle anlaşılıyor ki daha sıkıntılı günler kapıda. Muhtemelen CHP’de hararet artacak. Farklı kollardan yeni açıklamalar gelecek. Art arda yayımlanan bildirilere yenileri eklenecek. Açıklamalar, bildiriler olmasa bile Özel’i hedef alan CHP’lilere şahit olunacak. Gerilim tırmanacak. Duygusal bölünme devam edecek. Fiili bölünme olup olmayacağını bilmiyoruz ama kazan fokur fokur kaynayacak. Kılıçdaroğlu’na yakın başka figürler dile gelecek. Özel ve ekibi de büyük zarar görecek. Korkmamak elde mi? Muhakkak ki dikkatler, mahkemenin İmamoğlu ve arkadaşlarıyla alâkalı kararında olacak. Bir karar alınana kadar kargaşa devam edecek. Eski ve yeni vekiller, örgütler durmayacak. Tablo böyle olup Özgür Özel ve ekibinden misilleme gelip gelmeyeceği soru işareti.”

