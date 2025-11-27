  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’de yolsuzluk isyanı büyüyor

“Bu millet padişahı boğdu” tehdit değil, “beyaz toros” tehdit mi?

Trilyonluk bütçe kullanıp çay çorbayla övünüyorlar! 3 trilyonluk çorba

Atina ve Tel Aviv ‘Kötü haber’ diyerek duyurdu. Dünya Çelik Kubbe'ye kitlendi

İzmir’de ‘bozuk gıda’ denetimi! Bakan Yumaklı: Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton ürün ele geçirildi

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar
Yerel Çocuğun midesinden onlarca izmarit çıktı!
Yerel

Çocuğun midesinden onlarca izmarit çıktı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Çocuğun midesinden onlarca izmarit çıktı!

Küçük yaşta yabancı cisim yutma vakaları son yıllarda artarken, İstanbul’da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. 7 yaşındaki bir çocuğun mide ve bağırsak kontrolü sırasında doktorlar, çocuğun midesinde değil, kültâbasında onlarca sigara izmariti tespit etti.

Küçük yaşta yabancı cisim yutma vakaları son yıllarda artarken, İstanbul’da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. 7 yaşındaki bir çocuğun mide ve bağırsak kontrolü sırasında doktorlar, çocuğun midesinde değil, kültâbasında onlarca sigara izmariti tespit etti.

Uzmanlar, çocukların tütün ürünleriyle temasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. İzmaritlerin içinde bulunan nikotin ve kimyasalların zehirlenmeye yol açabileceğini vurgulayan doktorlar, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çocuğun sağlık durumu şu anda stabil. Doktorlar, olayın nadir bir vaka olduğunu ancak evdeki sigara ve izmaritlerin çocuklardan uzak tutulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Aileler ve eğitimciler, özellikle küçük çocuklarda merak duygusunun yüksek olduğunu, bu tür durumlara karşı önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Sağlık uzmanları, çocuklarda mide veya bağırsakta rahatsızlık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.

Esenyurt'ta ilginç anlar: Grup halinde evi taşladılar!
Esenyurt'ta ilginç anlar: Grup halinde evi taşladılar!

Yerel

Esenyurt'ta ilginç anlar: Grup halinde evi taşladılar!

Türkiye’de uygulanmalı mı? Deepfake tehlikesine karşı ilginç çözüm
Türkiye’de uygulanmalı mı? Deepfake tehlikesine karşı ilginç çözüm

Gündem

Türkiye’de uygulanmalı mı? Deepfake tehlikesine karşı ilginç çözüm

Sahnede ilginç olay! İnsansı robot tanıtan ülke rezil oldu
Sahnede ilginç olay! İnsansı robot tanıtan ülke rezil oldu

Dünya

Sahnede ilginç olay! İnsansı robot tanıtan ülke rezil oldu

Derbi öncesi şaşırtıyor! Tedesco'dan ilginç hamle
Derbi öncesi şaşırtıyor! Tedesco'dan ilginç hamle

Spor

Derbi öncesi şaşırtıyor! Tedesco'dan ilginç hamle

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23