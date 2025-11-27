Çocuğun midesinden onlarca izmarit çıktı!

Küçük yaşta yabancı cisim yutma vakaları son yıllarda artarken, İstanbul’da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. 7 yaşındaki bir çocuğun mide ve bağırsak kontrolü sırasında doktorlar, çocuğun midesinde değil, kültâbasında onlarca sigara izmariti tespit etti.

Uzmanlar, çocukların tütün ürünleriyle temasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. İzmaritlerin içinde bulunan nikotin ve kimyasalların zehirlenmeye yol açabileceğini vurgulayan doktorlar, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çocuğun sağlık durumu şu anda stabil. Doktorlar, olayın nadir bir vaka olduğunu ancak evdeki sigara ve izmaritlerin çocuklardan uzak tutulmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Aileler ve eğitimciler, özellikle küçük çocuklarda merak duygusunun yüksek olduğunu, bu tür durumlara karşı önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Sağlık uzmanları, çocuklarda mide veya bağırsakta rahatsızlık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.