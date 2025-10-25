Bakan Tunç Gazze’deki soykırım zulmünü dünyaya haykırdı!

“Yaşam hakkının yok sayıldığı Gazze’de masum insanlar bombalarla katledildi” diyen Tunç, “Uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtı. Filistin’de, Gazze’de insanlığın vicdanını kanatan bir gerçeklik vardır. En temel hak olan yaşam hakkının yok sayıldığı, bebeklerin, çocukların, masum insanların gözlerimizin önünde bombalarla katledildiğine şahit oluyoruz. Yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşan, 68 binden fazla insanın hayatını kaybettiği; basın özgürlüğünün teminatı gazetecilerin öldürüldüğü; hastaneler, ibadethaneler, okullar gibi her şart altında korunması gereken yapıların dahi enkaza dönüştüğü böyle bir ortamda uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliği, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır” ifadelerini kullandı.

“ADALET BİR BÜTÜNDÜR. BİR YERDE ÇİĞNENDİĞİNDE, DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE TAM OLARAK VAR OLAMAZ”

“Türkiye olarak, adaleti ve hakkaniyeti yalnızca ulusal bir ilke değil, insanlığın ortak vicdanı olarak görüyoruz” vurgusunu yapan Adalet Bakanı şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; Gazze’de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara her zaman destek vermiştir. Türkiye, her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam edecek, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmayı sürdürecektir. Adalet bir bütündür. Bir yerde çiğnendiğinde, dünyanın hiçbir yerinde tam olarak var olamaz”

“SİBER SUÇLAR ÜLKELERİMİZİN GÜVENLİĞİ İSTİKRARI VE REFAHI İÇİN CİDDİ TEHDİTLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ”

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği sayısız faydanın yanı sıra siber suçlar da küresel bir tehlike olarak ülkelerimizin güvenliği, istikrarı ve refahı için en ciddi tehditlerden biri haline gelmiştir. Bu tehdidin sınır aşan niteliği aynı ölçüde ülkelerimizin sınırlarını aşan ortak bir yanıt vermeyi gerektirmektedir. Bugün siber suçlar, çok büyük ekonomik kayıplar oluşturmanın yanı sıra demokrasilerimizi, insan haklarını ve toplumsal güvenliğimizi doğrudan tehdit etmektedir. Siber saldırılar, veri güvenliği ihlali, terör, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve kültür varlığı kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadele, yeni tedbirler alınmasını ve uluslararası iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler'in bu önemli sözleşmesi, devletlere ve uluslararası topluluğa siber suçlarla mücadelede gerekli hukuki araçları ve işbirliği mekanizmalarını sunmaktadır. Bu yönüyle tarihi bir nitelik taşıyan sözleşme aynı zamanda, siber suçlarla mücadele alanında hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belgedir. Türkiye, bu sözleşmeyi imzalayarak kurallara dayalı, kapsayıcı ve iş birliğine açık bir dijital düzene bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir”