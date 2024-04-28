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Gündem Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı
Gündem

Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 16:15:00 - 2024-04-28 16:17:03
Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’a başsağlığı diledi. Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir parkın içinde bulunan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’a başsağlığı dileyerek olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir.”

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