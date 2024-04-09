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Gündem Bakan Tunç Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazzeli mazlumlar için çabalarını anlattı!
Gündem

Bakan Tunç Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazzeli mazlumlar için çabalarını anlattı!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 02:49:00 -
Bakan Tunç Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazzeli mazlumlar için çabalarını anlattı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Gazzeli mazlumlar için mücadelesini anlattı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında katil İsrail'i eleştirerek, "İşgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlığın gözü önünde uluslararası hukuku ayaklar altına almakta, savaş suçu işlemektedir. Sivillerin üzerine bombalar yağdırarak soykırım yapmaktadır. İsrail’in hain saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 33 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hayatını kaybederken 76 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları!

Türkiye’nin, her zaman Filistinlilerin yanında yer aldığını belirten Bakan Tunç, "Uluslararası sistem, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, işgalci İsrail’in katliamlarına sessiz kalırken ve zalimlerin yanında saf tutarken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, masumların ve Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız nerede olursa olsun her platformda ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyerek yaşananlara karşı tüm dünyanın kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulamıştır" ifadelerini kullandı.

'Türkiye yardımda birinci olmuştur'

Bakan Tunç paylaşımına Türkiye’nin Gazze’ye en çok yardım gönderen ülke olduğunu vurgulayarak devam etti:

Gazze’de ateşkes önerileri ve insani yardım önergeleri reddedilirken, Türkiye Filistinli kardeşlerine yardım göndermek için mücadele etmiştir. Türkiye, Gazze şeridine en çok yardım gönderen birinci ülke olmuştur. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Daima mazlumun ve mağdurun yanında yer alacak, dünyada barışı, huzuru ve adaleti savunacağız.

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