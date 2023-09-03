  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Tunç: Bu cesaret terörü bitirecek!
Siyaset

Bakan Tunç: Bu cesaret terörü bitirecek!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:52:00 - 2023-09-03 22:56:39
Bakan Tunç: Bu cesaret terörü bitirecek!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözü yaşlı ailelerin evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında sürdürdükleri eylemin 5. yıldönümünde sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı.

Bakan Tunç, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek" dedi.

Bakan Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

5 yıl önce bugün Hacire Ana’nın yaktığı ateşle umutlanarak evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek. Yaz-kış demeden yürekleriyle teröre karşı mücadele eden Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyorum.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23