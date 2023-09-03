Bakan Tunç: Bu cesaret terörü bitirecek!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözü yaşlı ailelerin evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında sürdürdükleri eylemin 5. yıldönümünde sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı.
Bakan Tunç, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek" dedi.
Bakan Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:
5 yıl önce bugün Hacire Ana’nın yaktığı ateşle umutlanarak evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için nöbete başlayan Diyarbakır annelerinin cesareti terörü bitirecek. Yaz-kış demeden yürekleriyle teröre karşı mücadele eden Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyorum.