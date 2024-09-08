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Gündem Bakan Tunç ateş püskürdü: Hesap verecekler!
Gündem

Bakan Tunç ateş püskürdü: Hesap verecekler!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 14:13:00 -
Bakan Tunç ateş püskürdü: Hesap verecekler!

Bakan Tunç, Narin'in öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından açıklamalarda bulundu.

"KIZIMIZIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLANLAR HESAP VERECEKTİR"

Tunç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.

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