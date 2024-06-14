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Eğitim Bakan Tekin'den mazuniyet töreni açıklaması:Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay
Eğitim

Bakan Tekin'den mazuniyet töreni açıklaması:Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:22:00 - 2024-06-14 11:40:26
Bakan Tekin'den mazuniyet töreni açıklaması:Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'ndeki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan kıyafet krizi ile ilgili açıklamada bulundu. Tekin,''Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay'' dedi. Ayrıca dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyurdu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

UNGUNSUZ KIYAFET GERGİNLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'ndeki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER

Dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyuran Bakan Tekin, "Herhangi bir af düşünmüyoruz. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar." dedi.
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