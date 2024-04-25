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Eğitim Bakan Tekin öğretmen ataması için gün verdi
Eğitim

Bakan Tekin öğretmen ataması için gün verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-25 12:00:00 -
Bakan Tekin öğretmen ataması için gün verdi

Binlerce öğretmenin merakla beklediği atamalar ne zaman yapılacak, kaç öğretmen atanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki hafta pazartesiyi işaret etti. "Eğer kabine toplantısı olursa, o gün açıklarız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "799 bin 517 öğretmen ataması yapmışız. Yüzde 75'in üzerindeki öğretmenleri biz atamışız. Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz. Atama da yapacağız zaten burada bir problem yok. 2023 puanları heba olmayacak, oradan biz atama sayımızı yapacağız. Ekim ayında 68 bin açığımız olduğunu söyledim fakat 68 bin atama olacak demedim. Biz ihtiyaçlarımızı tanımladık. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa, o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık" ifadelerini kullandı.

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