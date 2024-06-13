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Gündem Bakan Tekin Gebze'de yaşananları değerlendirdi! 'Olay kısa zamanda çözülmüştür'
Gündem

Bakan Tekin Gebze'de yaşananları değerlendirdi! 'Olay kısa zamanda çözülmüştür'

Yeniakit Publisher
2024-06-13 22:46:00 -
Bakan Tekin Gebze'de yaşananları değerlendirdi! 'Olay kısa zamanda çözülmüştür'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gebze'de bir imam hatip okulunda elbise giyen öğrencilerin, 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tekin, Habertürk canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Gebze'deki imam hatip okulunun mezuniyet töreninde yaşanaları değerlendiren Bakan Tekin, “Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var" diye sordu.

 

"Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş, katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür." diyen Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Ben kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz şeyleri bizimle paylaşmalarını istiyorum. Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor."
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