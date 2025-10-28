Bakan Tekin, Erdoğan resimlerine karşı çıkanları morarttı!

İstanbul’da incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada; “Anayasamızın 104’üncü maddesi çok açık. Cumhuriyetimizi ve milli birlik beraberliğimizi temsil etmek durumunda olan kişi, Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla biz okullarımızda çocuklarımız, cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıksın diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk Bayrağını ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın okullarda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİDEN, HUKUK DEVLETİNDEN SİZİN ANLADIĞINIZ BUYSA…”

“Bu konuda fikir beyan edenleri okuyorum. Gerçekten çok üzülüyorum” diyen Tekin Cem Karaca’nın bir şarkısından örnek vererek şunları söyledi; “Cem Karaca’nın bir şarkısı var ‘Yarım porsiyon aydınlık’ diye. Orada diyor ki Cem Karaca; ‘Sinema sizin işiniz, müzikten siz anlarsınız, tiyatro, edebiyat, her şeyden siz anlıyorsunuz. Biz hiçbir şeyden anlamıyoruz’ Demokrasiden, hukuk devletinden sizin anladığınız buysa biz sizinle aynı çizgide değiliz. Bunu defalarca söyledim. Cumhurbaşkanımız, yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Bunu kabul etmemek, demokrasiye, milli iradeye, milletin iradesine saygısızlıktır. Bunu kabul etmemek, cumhuriyetin temel değerlerine karşı çıkmaktır, cumhuriyetin temel değerlerini kabul etmemek demektir. Hele bunu yapan siyasi partinin geçmişini düşündüğümüzde, bu çok daha üzücü bir noktaya geliyor”