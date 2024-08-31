Bakan tek tek sıraladı! İşte 'Mavi Vatan'a güç katan yerli ve milli sistemler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Türkiye'nin deniz gücüne yapılan katkılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan" olarak adlandırılan deniz sınırlarında Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle güçlü bir varlık gösterdiğini vurguladı.

Gemilerde ve denizaltılarda kullanılan teknolojilere ilişkin bilgi veren Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle ülkenin vatan savunmasına ve denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

İŞTE "MAVİ VATAN"I KORUYAN YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER...

Bakan Mehmet Fatih Kacır, paylaştığı videoda söz konusu milli sistemlere ilişkin şu bilgilere yer verdi:

Denizaltı Taktik Simülatörü: Denizaltı personeline taktik eğitim vermeye amaçlayan; keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesine olanak tanıyan yüksek sadakatli ve gerçek zamanlı bir simülatördür.

Müren Savaş Yönetim Sistemi: Denizaltılarımızda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi işlevlerinin yanı sıra milli torpidomuz AKYA dahil modern ağır torpidoları ateşleme ve güdebilmeyi sağlayan sistemdir.

Su Üstü Elektronik Destek Sistemi: Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapabilecek sistem.

Taşınabilir Atış Kontrol Birimi: Torpidoları platformdan bağımsız ve ateşleme imkanı sunan taşınabilir Atış Kontrol Sistemidir.

Denizaltı Intersept Sonar Sistemleri: Aktif sonar transmisyonlarının tespit, analiz, takip ve konumlandırmasını gerçekleştiren sonar sistemidir.

Denizaltı Batarya İzleme Sistemi: Batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve akım değerlerinin izlendiği sistemdir.

Sualtı Telefonu: Ses ve telgraf haberleşmesinin yapıldığı sualtı telefonu.

Torpidoya Karşı Taktik Simülatör: Torpido tehdidi altında akustik aldatıcı/karıştırıcılarla kendilerini savunmalarını sağlayan taktiklerin geliştirildiği simülasyon sistemidir.

Manyetik İz Ölçüm ve Giderme Sistemleri: Deniz mayınlarına karşı korunma amacıyla gemilerimizin manyetik alanını baskılayan ve güvenli seviyeye indirgeyen gemi üstünde ve karada yer alan sistemler.

#MilliTeknolojiHamlesi ile Mavi Vatan’a güç katıyoruz. ????????️⚓????



Gemilerimizde ve denizaltılarımızda millî sistemlerimiz var.



Türkiye’nin bilim ve teknoloji öncüsü @Tubitak, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin… pic.twitter.com/fOqfFwxEre — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 31, 2024

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN EMİN ADIMLARLA...

Kacır, paylaşımını "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." sözleri ile noktaladı.