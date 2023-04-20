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Gündem Bakan Süleyman Soylu'ya saygısızlık! Hemen ayarı verdi
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'ya saygısızlık! Hemen ayarı verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 18:32:00 -
Bakan Süleyman Soylu'ya saygısızlık! Hemen ayarı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de konuşması sırasında Yeşil Sol Parti standından yükselen müziğe tepki gösterdi. Soylu, "Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz kepazeler. Bunlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda partililere seslendi. Soylu, "Eskiden Amerika Büyükelçisi Türkiye'de bir şey dediği zaman, herkes 'Acaba ne olacak' diye endişe ederdi değil mi? Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bırak Amerikan Büyükelçisini, benim milletim artık Amerika Başkanı'nı sallamıyor" dedi.

"Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık"

Suriye ve Afganistan'dan gelen göçmenlere değinen Bakan Soylu, "Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Suriye iç savaşından sonra, Afganistan'da Amerikan işgalinden sonra, en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasına karşı, Avrupa'da büyük olaylar oldu. Fransa'da, Paris'te, Almanya'da, Avrupa'nın merkezinde büyük olaylar oldu. Türkiye'de bir tek büyük toplumsal olay meydana gelmedi" diye konuştu.

"Karadeniz'de terörist yok, tertemiz"

Soylu, bayramın birinci gününde deprem bölgesinde olacaklarını söyledi. Soylu, "Karadeniz'de terörist vardı. Bugün Karadeniz'de terörist yok, tertemiz. Tendürek Dağı'nda terörist vardı. Bugün Tendürek Dağı'nda terörist yok. Cudi'de terörist vardı. Bugün tertemiz. Gabar'da terörist vardı bugün tertemiz. Erzurum'un kırsalında terörist vardı, bugün tertemiz" diye konuştu.

Yeşil Sol Parti sempatizanlarına ayar: Kepazeler

Konuşması sırasında meydanda stant kuran Yeşil Sol Parti'den yükselen müziğe tepki gösteren Soylu, "Şunlara sorsan Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yok. Kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor siz orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz. Özgürlüğün en büyüğü var. Onlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar" dedi.

"Bunlar Amerika'nın tezgâhları"

Kılıçdaroğlu'nun "LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz" dediğini hatırlatan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, ey CHP'liler, bu ülkeyi ayakta tutan aile yapısıdır. Bugün birliğimizin, beraberliğimizin teminatı aile yapısıdır. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Allah muhafaza erkekle erkeği, kadınla kadını evlendirecekler. Bu sapkınlıktır. Dün akşam çıkmış diyor ki ben Hak, Muhammed, Ali'nin yolundayım. Hak, Muhammet, Ali'nin yolu ne zamandan beri erkekle erkeği, kadınla, kadının evlenebileceğini söylüyor. Bunlar Amerika'nın tezgâhları, bunlar Avrupa'nın tezgahlarıdır. Biz bu tezgaha gelmemeye söz vermeliyiz" diye konuştu.
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