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Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" diyen Kübra Par'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:31:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan Kübra Par'a sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD tarafından fonlanan T24'ün canlı yayınında, kendisi ve ailesinin telefonlarının dinlendiğini, tehditler aldıklarını iddia etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na cevap vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur." dedi. Aynı zamanda Soylu, Kılıçdaroğlu'nun şüphesi varsa savcılığa başvurmasını da söyledi.

Kübra Par: Kimse inanmaz

HaberTürk yazarı Kübra Par, Soylu'nun açıklamalarının ardından tepki çeken bir yazı kaleme alarak, "Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz" dedi.

Soylu'dan net cevap

Bakan Soylu, Kübra Par'ın bu yazısına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Soylu şunları yazdı:

"Kübra Hanım, yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz... Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?! Ana muhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!"

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Yorumlar

Türkoğlu

Ne için dinleyecekler bu adamı.her şeyi ile ortada.bir bilinmeyen degilki.mühim değil.
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Türkiyem

Vatanin milletin
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