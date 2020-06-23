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Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi Saygı Öztürk cevabı: Sizin gibi olmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile ilgili yazısına tepki göstermiş ve "Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" demişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu tartışmalarla ilgili Bakan Soylu'nun özür dilemesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Bakan Soylu'dan çok sert cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:05:00 - 2020-06-23 19:12:15
Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi Saygı Öztürk cevabı: Sizin gibi olmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından sert tepki göstermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuya değinerek "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu çağrının ardından Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize...

Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şunları yazdı:

"İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

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Ali Ayvazoğlu kimdir?

Biyografi

Ali Ayvazoğlu kimdir?

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Yorumlar

Yusuf can

Kemal denen adam namys sizunu turamitan biridir birdr ozur dile diyor hadi oradan ....suzlikte sinir tanimiyirsunuz hadiyin ikile
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Hasanalu köse

Bir Trabzonlu olarak bu gazeteci diye gecinen bu ..... onun gibiler Trabzonlunun ne demek olduğunu iyi bilmeliler 
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