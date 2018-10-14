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Bakan Süleyman Soylu'dan hafta sonu uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonları trafik kazalarının arttığını ifade ederek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

14 Ekim 2018 Pazar 10:44
Bakan Süleyman Soylu'dan hafta sonu uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabınsan yaptığı paylaşımda, öğrencilik dönemi başta olmak üzere çocukluğundan itibaren hafta sonunu iple çektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı görevinin ardından hafta sonunun gelmesini istemediğini aktaran Soylu, "Çünkü cuma, cumartesi ve pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 10:44
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. trafik kazaları
  3. Twitter

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