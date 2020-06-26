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Gündem

Bakan Süleyman Soylu’dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında, Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:07:00 -
Bakan Süleyman Soylu’dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

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